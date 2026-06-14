“Una gotita de humanidad”: se realizó una colecta por el día del donante de sangre en Río Gallegos

El CAPS N°1 junto al Banco de Sangre llevaron adelante una jornada de donación en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, con el lema “Una gota de humanidad, dona sangre, salva vidas”.

Las colectas se realizan cada dos o tres meses y desde la organización destacaron que son un trabajo en equipo y un objetivo alcanzado para concientizar a la comunidad sobre la importancia de donar.

Florencia Ruiz participó de su sexta donación y compartió su experiencia: “Donar salva vidas”. Además, invitó a familiares y amigos a sumarse y destacó la alegría por la gran concurrencia.

La donante contó que al principio tenía miedo, pero pudo superarlo gracias a la información y el acompañamiento de su familia y del equipo de salud.