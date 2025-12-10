Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal, acompañado de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, se reunió con el equipo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) que está realizando el estudio previo para la implementación de la carrera de Medicina en Santa Cruz.

Durante el encuentro, el equipo encabezado por Valeria Serantes presentó los avances del encuadre de consultorías y los primeros lineamientos sobre planes de estudio, requisitos y etapas del proceso.

En la oportunidad, el gobernador los invitó a visitar las obras que la UNPA está ejecutando en Las Heras que serán estratégicas para este proyecto.

Al respecto, Serantes, en comunicación con Radio LU12 AM680, comentó: “Hace algunos meses, el gobernador se reunió con la rectora para comentarle su interés de proyectar la carrera de medicina en la provincia de Santa Cruz. En función de esa idea y de esa demanda particular del gobierno de la provincia, la rectora propuso la realización de un trabajo de consultoría para evaluar la factibilidad para la implementación de la carrera de medicina. Nosotros estamos en el proceso de realización de ese estudio de factibilidad”.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación junto a Valeria Serantes.

“Se desarrolló una propuesta en la que se busca identificar cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir la provincia en cuanto a infraestructura, capacidad de laboratorios, capacidad áulica, pero también las dimensiones institucionales y académicas que se requieren para la presentación del plan de una carrera en en la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) que es la que define cuáles son esos estándares”, amplió.

Reuniones

En el marco del estudio, el equipo que encabeza Serantes se encuentra realizando entrevistas a actores claves en el territorio, entre ellos, el gobernador.

En marzo, el equipo de la UNPA realizará la entrega del informe final.

“La autoridad de aplicación de la consultoría es la ministra de Salud y Ambiente, ya le hicimos una presentación del primer informe, esto es un proceso por etapas. Tenemos que hacer otro informe dentro de un mes más o menos y finalmente en marzo, estaríamos entregando el informe final para, en función de eso, evaluar cuáles son las acciones que sigan y cuál es la decisión política sobre este tema”, completó.

Finalizando, Serantes aclaró: “Una vez que está la decisión política, el proceso de la acreditación de una carrera en la CONEAU dura mínimamente un año. Después, el proceso que lleva también la implementación de la carrera. Es una decisión que de tomarla va trascender al gobernador porque son varios años”.