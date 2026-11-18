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En el marco de las políticas de prevención sanitaria, el equipo de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz desplegó su dispositivo móvil este miércoles en la Plaza San Martín de Río Gallegos.

Liliana Ramírez, referente de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Ambiente. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

Al respecto, la referente del área, Liliana Ramírez manifestó al móvil de Radio LU12 AM680: “Estamos aplicando vacunación de calendario nacional destinada a niños, adultos, también se está aplicando refuerzo de COVID”.

Recordó que para la inoculación “en el caso de los niños, los papás tienen que presentarse con la libreta sanitaria. Los adultos, con su número de documento, nos fijamos el sistema. Generalmente en personas con factores de riesgo estamos aplicando vacuna contra la neumonía, también estamos completando esquema con las vacunas de calendario que son la hepatitis, la antitetánica y la antigripal, si le corresponde”.

El personal del equipo de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

Ramírez, destacó que en la jornada que inició a las 11:00 y finalizará a las 18:00: “Se ha acercado muchísima gente, hasta ahora llevamos alrededor de 30 personas, esperamos que se acerquen más, así aprovechan el día y salen a vacunarse”.

Sobre el panorama que hay respecto al calendario nacional, mencionó: “Hay muchos niños sin vacunar, por ejemplo, de la corte 2021 que son los niños que entran al jardín entre 4 y 5 años, y de la corte 2015, que son los niños de 10 y 11 años”.

El dispositivo móvil se repetirá este sábado en la Plaza San Martín. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

Asimismo, confirmó que el operativo se repetirá este sábado 21 de 11:00 a 16:00 en la Plaza San Martín.

Por último, adelantó: “Vamos a estar en los barrios, hemos estado en oportunidades anteriores y seguramente vamos a seguir en lo que resta del año”.