Los scones dulces son un clásico en todas las panaderías del país gracias a su sabor único y su versatilidad para comerlos solos o rellenarlos con cualquier dulce o queso cremoso o ambos combinados. La receta original, en simples pasos.

De origen inglés, su particularidad radica en esa textura arenosa y semi crocante que no se repite en ninguno de sus competidores como el muffin, más parecido al bizcochuelo.

La receta de scones original es muy fácil y económica, estas delicias se pueden preparar en casa al horno en simples pasos rápidos que no llevan más de una hora.

Receta de scones dulces

Ingredientes

150 grs manteca fria

500 grs de harina 0000

100 grs de azúcar

225 ml de leche (bien fría)

4 cdtas de polvo de hornear

3 huevos

Una pizca de sal

Cómo preparar scones dulces

En un bol colocar la harina y luego la manteca en trozos. Unir con los dedos hasta que se mezclen bien. Incorporar con una cuchara de madera el azúcar, la pizca de sal y el polvo de hornear. Darle a la mezcla forma de volcán y hacer un hueco en el centro para colocar dos huevos (no usar el tercero). Agregar la leche fría despacito hasta que, con ayuda de la cuchara de madera, se forme una masa ni muy blanda ni muy dura en forma de bollo. Colocar sobre una mesada enharinada la masa y aplastar el bollo con el palo de amasar (también enharinado), estirar hasta formar una masa de dos centímetros. Cortar los scones con un vaso enharinado para que queden redondos o buscar la forma deseada con otro molde. Colocarlos en una bandeja de hornear enmantecada y con un poco de harina. Batir el tercer huevo y usarlo para pintar las piezas. Llevar la bandeja a un horno precalentado a temperatura media. Cocinarlos por 15 a 20 minutos hasta que estén dorados.

