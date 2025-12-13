Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El vitel toné es el plato protagonista de la mesa navideña. Esta receta, se destaca por su salsa tradicional e irresistible, y por ser un plato frío ideal para disfrutar en diciembre.

La pieza fundamental del plato es la carne. El corte tradicional es el peceto, aunque bien puede reemplazarse por otros cortes vacunos como la nalga, y porcinos, como el lomo de cerdo.

La clave es cocinarlo un día antes de la fecha en que se degustará, para garantizar que todos los sabores se asienten y la salsa se impregne en las rodajas de carne.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Vitel toné receta

Ingredientes

1 kg. de peceto

4 yemas

Jugo de 1 limón

2 cdas. de mostaza

250 cc. de aceite oliva

10 anchoas

hojas de perejil fresco

250 grs. de atún al natural

2 cdas. de mayonesa

Cómo preparar la receta

Quitarle la grasa al peceto y sellar en sartén a fuego alto. Luego llevar a horno precalentado hasta que se cocine bien por dentro. Retirar y dejar enfriar. Para la salsa colocar en un bol las yemas (previamente hervidas), atún, aceite de oliva, mostaza, mayonesa, anchoas y jugo de limón. Procesar todo hasta lograr una consistencia cremosa. Cortar el peceto en rodajas y acomodarlas en una fuente grande. Añadir la salsa y cubrir toda la carne. Decorar con hojas de perejil.

Leé más notas de La cocinera austral