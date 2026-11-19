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La comunidad universitaria de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA- UARG) realizará este viernes 20 de noviembre el acto de colación 2026, donde 120 nuevos profesionales recibirán su título universitario.

Debido a la gran cantidad de graduados, la entrega de diplomas se realizará en dos eventos. Por la mañana, a las 10:00, recibirán su título graduados y graduadas de las carreras de Enfermería Universitaria, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Administración, Profesorado en Economía y Gestión de las Organizaciones, Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Organizaciones, Profesorado en Matemática, Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de Universidades, Tecnicatura Universitaria en Turismo, Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Comunicación Social y Profesorado en Letras.

En tanto que por la tarde, desde las 18:00, se entregarán los títulos a graduados y graduadas de las carreras de Licenciatura en Psicopedagogía, Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, Licenciatura en Trabajo Social, Analista de Sistemas, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Tecnicatura Universitaria en Análisis Químico, Ingeniería Química y Profesorado en Historia.

Los actos tendrán lugar en el gimnasio del Campus Universitario, sito en avenida Gobernador Gregores y Piloto “Lero” Rivera.