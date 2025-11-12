Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad universitaria celebrará este viernes el acto de colación 2025 de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) donde 146 nuevos profesionales recibirán su título universitario.

En esta oportunidad, debido a la gran cantidad de graduados, la entrega de diplomas se realizará en dos eventos: por la mañana, a las 10:00, recibirán su título graduados y graduadas de las carreras Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura en Enfermería, Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico y Licenciatura en Trabajo Social.

En tanto que por la tarde, a las 18:00, se entregarán los títulos de graduados y graduadas de las carreras de Historia, Geografía, Analista de Sistemas, Licenciatura en Sistemas, Turismo, Recursos Naturales, Química, Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones (TUGO), Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones (PREGO), Licenciatura en Administración, Licenciatura en Comunicación Social y Licenciatura en Gestión y Administración de Universidades.

Los actos se realizarán en el gimnasio del Campus Universitario, sito en avenida Gobernador Gregores y Piloto “Lero” Rivera de Río Gallegos.

Como todos los años, esperan el acompañamiento de familiares y amistades de los nuevos profesionales, la comunidad universitaria, autoridades nacionales, provinciales y municipales.