Este 18 de octubre se conmemoró el aniversario del ingreso a la Escuela de Cadetes “Coronel Ramón Falcón” de quien fue la primera mujer oficial de la Policía de Santa Cruz: Araceli Muñiz.

En 1954, Muñiz ingresó como alumna a la Escuela de Cadetes, convirtiéndose -junto a dos postulantes más- en una de las primeras mujeres en atravesar la formación de oficial en la Policía del entonces Territorio de Santa Cruz.

A pesar de haber culminado la carrera a fines de 1955 con el segundo mejor promedio de su promoción, el gobierno de facto de aquel momento le negó el reconocimiento del título por ser mujer, obligándola a retornar al cargo de Agente de Policía.

Lejos de desanimarse, Muñiz continuó su servicio con lealtad y compromiso, prestando funciones en distintas dependencias del territorio.

En 1971 pasó a retiro y recién en 2001, bajo Resolución 054/01 de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se le restituyó oficialmente el reconocimiento como primera oficial de Policía de Santa Cruz, acto al que asistió en vida.

Falleció el 17 de septiembre de 2003, dejando un legado de perseverancia y vocación intacta.

A 71 años de aquél ingreso pionero, su historia recuerda que el camino de los derechos conquistados por las mujeres en las fuerzas de seguridad ha sido largo, complejo e inclusive, muchas veces, injusto y que el deber de la memoria es el primer acto de reparación.