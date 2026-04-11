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Al cumplirse tres décadas del accidente del helicóptero GN-916, este sábado personal de la Región VII de Gendarmería Nacional rindió homenaje a los caídos en la plaza de armas de la Agrupación XVI Santa Cruz y en el terreno en el paraje “Las Horquetas”, donde ocurrió el siniestro.
El trágico accidente aéreo ocurrió el 11 de abril de 1996 cuando el helicóptero SA-315 B “Lama” (Matrícula GN-916), se encontraba cumpliendo misiones de apoyo aéreo en la zona del Escuadrón N° 42 “El Calafate“. Al emprender el regreso hacia Río Gallegos, las condiciones meteorológicas se tornaron críticas, provocando el impacto contra el terreno a 40 millas náuticas de la ciudad.
En el siniestro fallecieron el comandante principal Juan Carlos Salazar, 2do jefe de la Agrupación XVI “Patagonia Austral”; el segundo comandante Adolfo Edgar Riquelme (Piloto); el alférez Walter Omar D’Anna, y el cabo primero Santiago Javier García.
Salazar tenía 47 años, era oriundo de Las Lomitas, Formosa, estaba casado y tenía tres hijos. Por su participación en la campaña Antártica en 1977, había recibido la orden de “Caballero del Desierto Blanco de 1ra”.
Riquelme tenía 32 años, era oriundo de San Juan, el alférez D’Anna tenía 25 años, era oriundo de Godoy Cruz, Mendoza, y el cabo 1ro García tenía 26 años, era oriundo de Pirovano, Buenos Aires.
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