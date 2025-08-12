Your browser doesn’t support HTML5 audio
Otro episodio de abandono y crueldad animal ocurrió en Río Gallegos, despertando gran indignación y tristeza entre los vecinos que día a día se esfuerzan por cuidar a los amigos de cuatro patas.
En esta ocasión, un perrito bautizado como “Ramoncito” fue hallado junto a sus hermanitos en un descampado, aunque solo él logró sobrevivir.
Desde la agrupación “Valentín en cada huella” comunicaron este martes que recibieron un aviso sobre la presencia del cachorro en una zona alejada de la capital santacruceña. “Lo asistimos de inmediato y quedó internado”, afirmaron.
El pequeño animal atraviesa un estado muy delicado: pesa apenas 900 gramos, está desnutrido, deshidratado y con sospecha de parvovirus. Ahora está luchando por su vida.
“No tenemos cuentas abiertas en veterinarias, cada atención se paga en el momento. Por eso, necesitamos la colaboración de todos para costear su internación y darle una oportunidad”, indicó el grupo proteccionista en un posteo, agregando que se puede ayudar mediante el alias o CBU: valentin.huellitas
Además, en una historia publicada en sus redes sociales mostraron una patita de “Ramoncito” y expresaron el deseo de que sea fuerte y supere este difícil momento: “Tenés que conocer lo que es el amor de una familia”.
