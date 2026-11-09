Abrió Prisma Salud en Río Gallegos: Conocé la nueva de propuesta de atención en farmacias Con una idea pensada para transformar la experiencia del cliente en el ámbito de la farmacia y el cuidado personal, abrió sus puertas en Río Gallegos Farmacias Prisma Salud. Ubicada en Avenida Kirchner N° 852, se presenta como una alternativa basada en la confianza, la agilidad y una atención profesional orientada a escuchar y resolver.

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El proyecto surge tras una renovación completa que busca dejar atrás viejos esquemas prestacionales y elevar el estándar de servicio en la capital santacruceña. Bajo el lema “Tu Salud, Nuestra Prioridad”, Prisma propone espacios luminosos, góndolas con variedad y visibilidad de productos, además de un equipo capacitado para brindar asesoramiento personalizado en cada consulta.

El renovado espacio, ubicado en Avenida Kirchner N° 852, brinda la comodidad necesaria con sus más de 400 metros cubiertos para atención al público, de lunes a sábados de 9 a 21 horas, y opera con todos los medios de pago. Actualmente, trabaja con obras sociales con gran volumen de afiliados, como la Caja de Servicios Sociales.

En sintonía con las nuevas tendencias globales de autocuidado y bienestar, Prisma Salud incorpora un sector exclusivo dedicado a la dermocosmética avanzada, donde destacan marcas internacionales de vanguardia como la cosmética coreana (k-beauty, con líneas reconocidas como Medicube), pensadas para responder a rutinas de cuidado de la piel específicas, innovadoras y de alta eficacia.

Asimismo, la propuesta se extiende al ámbito de la vida activa y la prevención con un área especializada en nutrición fitness y suplementación deportiva, que incluye proteínas (Whey Protein), creatinas y aminoácidos de marcas líderes, complementados por un variado catálogo de accesorios de bienestar y cuidado personal, consolidando así un espacio integral adaptado a los diferentes estilos de vida de la comunidad.

Una mirada multidimensional de la salud

La identidad de Prisma Salud reconoce que las necesidades de cuidado en la vida cotidiana abarcan múltiples dimensiones.

“Sabemos que quien se acerca a una farmacia busca resolver una inquietud o gestionar el cuidado de su familia. Nuestra prioridad es brindar una atención cálida y clara que aporte tranquilidad, respaldada por canales de consulta presencial y digital”, marcaron desde el directorio.

La nueva sucursal se encuentra abierta al público en Avenida Kirchner 852, de 9 am hasta las 21 horas, de lunes a sábados.

Farmacias Prisma lanzó su campaña publicitaria en todas las plataformas.

De esta manera, en el marco de la renovación y de la presentación de su nueva propuesta integral de salud y bienestar, Farmacias Prisma lanzó una campaña publicitaria con presencia en todas sus plataformas digitales.

Para más información ingresá a sus redes sociales oficiales en Instagram y Facebook: @farmacias.prisma.salud y su sitio web: https://farmaprisma.com.ar/