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Este 1 de mayo se conmemora el 44° aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina, una fecha clave en la historia nacional que recuerda la primera intervención en combate de la institución durante la Guerra de Malvinas.

En la ciudad de Río Gallegos, se realizó un emotivo acto en la costanera local, frente al monumento a los caídos en Malvinas, donde autoridades civiles, militares, veteranos de guerra y vecinos rindieron homenaje a los 55 héroes que perdieron la vida en el Conflicto del Atlántico Sur.

La ceremonia contó con la presencia del jefe de la Guarnición Aérea Militar Río Gallegos, el comodoro Javier Eduardo Chiappai; la ministra de Gobierno María Belén Emilger; y la diputada provincial Adriana Nieto López, quienes acompañaron a familiares de caídos y veteranos en una jornada marcada por la memoria y el reconocimiento.

Durante el acto se realizó un repaso histórico de los hechos del 1° de mayo de 1982, día en que jóvenes pilotos argentinos enfrentaron el avance de las fuerzas británicas con valentía y determinación. Aquella jornada marcó un antes y un después en la historia de la aviación militar argentina.

La ceremonia incluyó la colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio en honor a los caídos, con la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de instituciones educativas y funcionarios provinciales.

A 44 años del Bautismo de Fuego, el recuerdo de aquellos hombres sigue vivo en la memoria colectiva, reafirmando el reconocimiento y el honor hacia quienes dieron su vida por la Patria.

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