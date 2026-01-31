Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una jornada inolvidable en la Isla Pavón cerró el cronograma de actividades del primer contingente de la Colonia de Verano Mayores en Movimiento 2026.

Este viernes, los adultos mayores que participan de la colonia disfrutaron de una jornada recreativa en la Isla Pavón, dando cierre a las actividades del primer contingente de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz.

La música y el canto también fueron parte de la jornada.

Durante la jornada, se desarrollaron diversas propuestas recreativas que incluyeron actividades lúdicas y cognitivas, almuerzo, merienda y música, en un entorno natural privilegiado a orillas del río Santa Cruz. El tiempo acompañó el encuentro permitiendo a los participantes disfrutar de un día al aire libre para emprender el regreso a Río Gallegos durante la tarde.

Primer contingente

Al respecto, la directora de Dispositivos, Tec. María Alejandrina Pérez, expresó: “Nos dio mucha alegría ver cómo cada adulto mayor disfrutó de las distintas actividades“.

Además, detalló que “contamos con más de 40 colonos que participaron activamente de cada una de las propuestas que brindamos”.

La directora de Dispositivos destacó que a lo largo de estas dos semanas de actividades, se llevaron adelante visitas a Casa de Gobierno y a espacios culturales, además hubo propuestas al aire libre como el paseo a la chacra del SIPGER y la jornada de kayak realizada junto a la Asociación I Yenu Jono, culminando con esta jornada especial en la Isla Pavón.

Los adultos mayores del primer contingente cerraron dos semanas de actividades.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz, remarcó que la Colonia Mayores en Movimiento tiene como objetivo central generar alternativas que promuevan hábitos saludables, tanto en el plano físico como cognitivo, en un espacio que favorece el encuentro, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos sociales, acciones que vienen realizando desde el equipo encabezado por el secretario de Estado de Niñez, Lic. Luis Quiroga.

Beroiz destacó el acompañamiento permanente de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, orientadas a acompañar a cada santacruceña y santacruceño en las distintas etapas de la vida.

Por último, la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores dio a conocer que a partir de este lunes 2 de febrero darán inicio a las actividades del segundo contingente y que el cierre de las colonias se realizará con una actividad compartida entre ambos grupos.