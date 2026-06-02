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El creciente endeudamiento de las familias volvió a instalarse en el centro de la discusión económica. En ese contexto, la secretaria general de La Bancaria Santa Cruz, Griselda Fábrega, analizó el escenario actual durante una entrevista con Radio LU12 AM680 y se refirió al pedido realizado por el Banco Central a las entidades financieras para que reduzcan las tasas de interés y promuevan refinanciaciones.

Según explicó, la iniciativa no implica una obligación para los bancos, sino una recomendación, por lo que su aplicación queda sujeta a la decisión de cada entidad. “Hoy no vemos que hayan bajado drásticamente las tasas, por lo menos en los bancos que más nos preocupan, como el Banco Santa Cruz, donde se concentra gran parte del endeudamiento de la gente”, señaló.

Fábrega cuestionó además que muchas de las propuestas de refinanciación estén dirigidas exclusivamente a clientes que ya poseen deudas dentro de la misma entidad financiera. “Lo que propusimos desde La Bancaria es que los bancos permitan refinanciar todas las deudas que tiene una persona en el sistema financiero y no solamente las propias. Eso le permitiría a la gente tener un poco más de margen para llegar a fin de mes”, sostuvo.

La dirigente sindical remarcó que actualmente no existe una tasa de referencia uniforme y que cada banco fija sus condiciones de manera independiente. “Podés encontrar tasas del 80%, del 70%, del 56% o del 45%. Antes había una referencia más clara. Hoy el Banco Central solamente hace recomendaciones”, explicó.

El error más frecuente

Durante la entrevista, Fábrega también alertó sobre una práctica habitual que, según indicó, termina agravando los problemas financieros de muchas familias: el pago mínimo de la tarjeta de crédito. “Es el error más recurrente. La tarjeta hay que pagarla completa o lo más cerca posible del total. Mucha gente cree que pagando el mínimo ya cumplió, pero la deuda sigue creciendo y se generan intereses muy altos”, advirtió.

En ese sentido, explicó que los consumos impagos se acumulan con los del mes siguiente y generan nuevos cargos financieros, transformando la deuda en una “bola difícil de detener”.

Consultada sobre posibles alternativas para quienes atraviesan dificultades económicas, Fábrega insistió en la necesidad de mantener un control estricto de los gastos y evitar comprometer ingresos futuros más allá de las posibilidades reales de pago.

Además, recomendó revisar las fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito y solicitar modificaciones cuando no coinciden con el cobro de salarios. “Si la tarjeta vence antes de que cobres, podés llamar y pedir que te corran la fecha de vencimiento. Es un trámite que puede ayudar a evitar atrasos e intereses innecesarios”, indicó.

Finalmente, la dirigente sostuvo que el problema de fondo sigue siendo el creciente nivel de endeudamiento de los hogares y consideró que una reducción efectiva de las tasas de interés sería una herramienta clave para aliviar la situación de miles de familias santacruceñas.