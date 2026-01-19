Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde principios de este 2026 se acumulan los reclamos por la demora de medicamentos para tratamientos de enfermedades oncológicas y poco frecuentes por parte de afiliados a la Caja de Servicios Sociales (CSS). El domingo, pacientes y familiares se reunieron en el izamiento dominical para hacer escuchar sus quejas.

En tanto, este lunes se conocieron otros casos, como el de Andrés Berón, quien padece leucemia. El que lo contó fue su hermano, Pablo Berón, en una entrevista en Radio LU12 AM680, donde alertó que la última pastilla que pudo tomar su hermano fue el 16 de diciembre, o sea, “ya pasó el mes entero sin su medicamento, pero la obra social desde noviembre que no le entrega la medicación, es decir, son dos meses que la obra social no le entrega el medicamento”, subrayó.

El pedido de colaboración de la familia Berón por la situación de Andrés, paciente oncológico.

“Mi cuñada va a la obra social y le dan siempre una vuelta, que ya se hizo el pedido, que va a llegar a tal farmacia…”, por lo que “la semana pasada fue nuevamente a reclamar y le dijeron que cambiaron de droguería, que por eso estaba demorado; no le querían decir cuál era, se quedó ahí hasta que le dijeron y cuando nos comunicamos con la droguería, resulta que el pedido se lo hicieron ese mismo día que nosotros fuimos a reclamar”, denunció.

Cuando Andrés interrumpe el medicamento tiene dolores corporales, físicos, le cuesta dormir, además, está comiendo poco y perdiendo peso. “Yo lo veo día a día mi hermano y cada vez está más flaco”, sostuvo Pablo. “El tema es que uno va y reclama y te terminan mintiendo como pasó la semana pasada; uno se comunica con la droguería a la cual hicieron el pedido y resulta que ese día que vos fuiste a reclamar hicieron el pedido, siendo que hace dos meses de noviembre que no recibe la medicación y te dicen que hay que esperar 15 días hábiles y así son todas vueltas”, insistió.

El reclamo desesperado de las familias y amigos de los pacientes. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

La familia Berón tuvo que acudir a la solidaridad para poder acceder a los medicamentos. “Uno termina molestando a los vecinos para recaudar plata, porque calculo que nadie tiene 6 millones de pesos para cubrir el medicamento que la obra social le debería de dar”, sostuvo Pablo.

Al respecto, indicó que se puede colaborar con una transferencia a una cuenta que es directamente de mi hermano (andresberon.22.uala). “Se agradece toda ayuda por más mínima que sea, de mil amores, porque es una situación alarmante, obviamente para cada uno de los de los tantos pacientes que hay, porque ahora uno se ocupa de sus cosas, pero con esto me di cuenta que mi hermano no es el único, hay mucha gente, lamentablemente, en esa situación que no deberían de estar” y concluyó: “No estamos hablando de un resfrío, sino un tratamiento que le puede costar a la vida, emocionalmente es muy fuerte y es muy complicado”.

Cabe destacar que este martes 20 de enero, a las 10:00, los trasplantados y pacientes de enfermedades poco frecuentes se concentrarán en Kirchner y San Martín para hacer escuchar su reclamo.