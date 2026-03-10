El programa de streaming Fuera del Aire, que forma parte de la propuesta digital de La Opinión Austral, tuvo este lunes una nueva invitada en su tradicional “tercera silla”. Se trató de Agostina Huecke, conocida en redes como Pepa o Pepita, quien compartió su experiencia en comunicación y presentó el proyecto que impulsa para acompañar a mujeres a través de encuentros y actividades.

Durante la charla, Huecke contó que actualmente estudia la Licenciatura en Comunicación en Comodoro Rivadavia, ciudad donde reside desde hace seis años, y que trabaja activamente con redes sociales y generación de contenido. En ese contexto surgió Club Motivamos, una iniciativa que organiza encuentros temáticos con el objetivo de generar espacios de aprendizaje, intercambio y contención.

Agostina “Pepita” Huecke en Fuera del Aire. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Lo que buscan todos los encuentros es potenciar, sumar herramientas y generar un espacio de encuentro y acompañamiento para las mujeres, tanto en los momentos lindos como en los complicados de la vida”, explicó durante la entrevista en el programa.

Huecke también detalló que el proyecto funciona de manera independiente y que actualmente no cuenta con un espacio físico propio. Sin embargo, aseguró que el objetivo para este año es seguir creciendo y expandir las actividades del club. “Muchas de las actividades se realizan en distintas ciudades, pero la idea para este 2026 es poder expandir Club Motivamos hacia Comodoro Rivadavia”, comentó.

Agostina “Pepita” Huecke en Fuera del Aire. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La participación de Pepa Huecke se dio en el marco de la sección “tercera silla” del streaming Fuera del Aire, el programa conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez que se emite tres veces por semana a través de los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral y también por FM Láser 92.9. Allí, distintas voces de la región comparten sus proyectos, historias y experiencias con la audiencia.

Mirá el programa Fuera del Aire completo con Pepita

1 de 7 | Agostina "Pepita" Huecke en Fuera del Aire. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 7 | Agostina "Pepita" Huecke en Fuera del Aire. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 7 | Agostina "Pepita" Huecke en Fuera del Aire. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 7 | Agostina "Pepita" Huecke en Fuera del Aire. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 7 | Agostina "Pepita" Huecke en Fuera del Aire. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 7 | Agostina "Pepita" Huecke en Fuera del Aire. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 7 | Agostina "Pepita" Huecke en Fuera del Aire. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.