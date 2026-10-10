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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) finalizó los trabajos en el acueducto de Palermo Aike cerca de las 21 del viernes. Tras reparar la cañería de impulsión, ubicada a la salida de la toma, los operarios comenzaron a encender las bombas de succión para restablecer el abastecimiento en la ciudad.

Las tareas habían comenzado a las 6 de la mañana y se extendieron más de lo previsto porque, además de la fisura inicial, el personal encontró otros inconvenientes en el acueducto.

El suministro se recupera por sectores

Durante la madrugada del sábado comenzó a normalizarse el servicio en algunas zonas de Río Gallegos. Sin embargo, la llegada del agua no es simultánea en toda la ciudad: mientras algunos barrios ya cuentan con suministro, en otros el abastecimiento continúa recuperándose de manera gradual.

Desde Servicios Públicos esperaban que, si no surgían nuevos inconvenientes, el servicio se normalizara durante el transcurso del sábado, aunque no se estableció un horario único para todos los domicilios.

La interrupción había comenzado el jueves por la noche, tras detectarse una fisura en una cañería de hierro fundido de 500 milímetros en la toma de Palermo Aike.

Mientras se completa la recuperación, se recomienda a los vecinos hacer un uso responsable del agua disponible y priorizar las necesidades esenciales.