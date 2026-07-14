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La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) dio a conocer el informe meteorológico N°037, en el que advierte sobre condiciones invernales que se agudizarán en los próximos días, con la llegada de una masa de aire frío que traerá temperaturas muy bajas, heladas generalizadas y precipitaciones en distintas zonas de la provincia.

Para el resto de este martes 14 no se prevén lluvias, pero persistirán las condiciones favorables para la formación de nieblas y neblinas, principalmente en la zona centro-este. Además serán frecuentes el rocío, la escarcha, el hielo negro y las cencelladas sobre la calzada.

Rio Gallegos, sin luz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El miércoles 15 la niebla seguirá presente de forma generalizada durante la madrugada y la mañana. Se esperan precipitaciones débiles en el norte, aguanieve y nieve de baja intensidad sobre la Ruta Nacional 40 al sur de Perito Moreno, mientras que en zonas bajas y hacia el este predominará el aguanieve o lluvia leve. El jueves 16 se mantendrá el escenario, con nieblas y probabilidad de nevadas débiles en el sur provincial.

El reporte destaca que a partir del viernes 17 de julio y hasta al menos el jueves 23 ingresará un sistema de aire frío de mayor intensidad y duración. Se prevé un descenso térmico marcado, con mínimas muy bajas, heladas fuertes en todo el territorio y frío extremo, incluso con escasa recuperación de temperatura durante el día.

Niebla en la localidad de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINION AUSTRAL.

La AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial pidieron reducir la velocidad y extremar las precauciones ante niebla, hielo o nieve. Se aconseja consultar el estado de las rutas antes de viajar y recordaron que es obligatorio portar cadenas para circular por caminos provinciales y nacionales durante la temporada invernal, especialmente ante condiciones adversas.