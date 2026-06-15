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El invierno comienza a hacerse sentir con mayor intensidad en Santa Cruz y las autoridades provinciales ya advierten sobre un escenario meteorológico que podría complicar la transitabilidad en rutas, afectar la vida cotidiana y exigir una mayor precaución por parte de los conductores. El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) emitió un informe en el que anticipa nevadas, lluvias y un marcado descenso de temperaturas en distintos sectores del territorio santacruceño durante los próximos días.

El pronóstico oficial detalla que durante el resto de la jornada se esperan precipitaciones leves en el sudoeste provincial, principalmente en forma de lluvia, mientras que en las zonas cordilleranas podrían registrarse nevadas aisladas. Si bien no se prevén eventos de gran intensidad para el martes 16 y miércoles 17 de junio, el panorama comenzará a modificarse a partir del jueves 18, cuando podrían retornar las lluvias y nevadas leves en áreas de montaña, con posibles precipitaciones líquidas en el departamento Güer Aike.

Las autoridades meteorológicas también alertaron sobre un fenómeno de mayor escala que podría impactar en la provincia hacia el cierre de la semana próxima. Según el informe, un frente frío de origen antártico avanzaría desde el sudoeste a partir del domingo 21 de junio, con potencial para generar precipitaciones de lluvia y nieve de variada intensidad durante el lunes 22, afectando a gran parte del territorio provincial.

Se trata de un escenario que, si bien corresponde a un pronóstico de mediano plazo sujeto a actualizaciones, genera especial atención por su posible extensión geográfica y por el impacto operativo que podría implicar. En este tipo de situaciones, los organismos provinciales suelen reforzar la planificación de recursos, tanto humanos como logísticos, para responder ante eventuales complicaciones en rutas, zonas rurales y centros urbanos.

En paralelo a las precipitaciones, el informe también detalla una tendencia térmica descendente que comenzará a sentirse con mayor claridad desde el martes 16 de junio. El descenso de temperaturas se mantendría durante buena parte de la semana y alcanzaría su punto más crítico entre el domingo 21 y el martes 23, cuando se espera la combinación de aire frío de origen polar con posibles precipitaciones invernales.

Este escenario no solo implica condiciones de frío extremo, sino también la posibilidad de formación de hielo y escarcha sobre la calzada, uno de los factores de mayor riesgo para la circulación vehicular en la Patagonia. En este sentido, tanto la AGVP como la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) reiteraron una serie de recomendaciones fundamentales para quienes deban transitar por rutas provinciales y nacionales.

Entre las principales indicaciones, se destaca la necesidad de extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado ante la posible presencia de hielo en la calzada. Asimismo, se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje, dado que las condiciones meteorológicas pueden variar en cortos períodos de tiempo y afectar la transitabilidad de manera repentina.

Lo que viene

El informe también anticipa que, hacia finales de junio, podría registrarse un nuevo ascenso gradual de las temperaturas, aunque condicionado por la evolución de los sistemas frontales previstos. De todos modos, las autoridades remarcan que el comportamiento del clima en la región patagónica suele ser dinámico y sujeto a modificaciones, por lo que se insiste en la importancia de seguir las actualizaciones oficiales.