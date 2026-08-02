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“Alguien está matando a tiros a los perritos en Ayres Argentinos. Atentos, me enviaron mensaje los vecinos”, advirtió una vecina de Río Gallegos.

El mensaje publicado en la red social Facebook estaba acompañado de un video en el que se puede observar a un perro con orificios en al menos dos partes de su cuerpo.

“Tres perritos aparecieron con orificios de bala… tengo el video de un perrito que me enviaron, en calle 28 y 63 encontraron a ese perrito”, indicó Ely.

Ante la publicación, los vecinos se hicieron eco rápidamente y comenzaron a compartir la publicación.

Asimismo, coincidieron en que es necesario que se realice la denuncia policial al tiempo que plantearon la hipótesis que los hayan matado “porque matan a los potrillos”.