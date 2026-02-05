Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Siendo uno de los casos que se presenta cada 100 millones, el 16 de diciembre en el Sanatorio Sagrado Corazón en Ciudad de Buenos Aires, nacieron Aitana, Venecia y Alma, las trigemelas idénticas de Río Gallegos.

Este martes 27 de enero, dos recibieron el alta médica mientras que Alma, que aún tiene bajo peso, permanece internada.

Después de que el sábado pasado recibiese una transfusión de sangre y además, alcanzase el peso necesario para ser intervenida quirúrgicamente, ingresó a quirófano por un ductus.

Aitana Cataleya y Venecia Julieta ya están de alta. Foto: gentileza familia Andrade

La cirugía consistió en cerrar un vaso sanguíneo que no se cerró tras el nacimiento y que provoca exceso de flujo sanguíneo a los pulmones.

“‘Almita’ salió bien de la operación. Ayer (por el miércoles) estaban esperando se despierte bien para poder desentubarla. Estaba respirando bien. Gracias a Dios salió todo bien. Ahora hay que esperar su recuperación”, contó “Mary”, la abuela paterna de las trigemelas, a La Opinión Austral.

“Mary” con la tapa de La Opinión Austral del día que se publicó el nacimiento de las trigemelas. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Si bien este jueves, Alma aún continuaba intubada, su abuela afirmó: “Dicen los médicos que está todo bien”.

Alma nació pesando 910 gramos y actualmente está en 1,860 kg. Una vez que alcance los 2,400 kg. y de acuerdo a su evolución, finalmente podrá recibir el alta y emprender el regreso junto a sus hermanitas y sus padres a Río Gallegos.

En la capital santacruceña, Melany y Carlos tendrán el desafío de instalarse con una familia mucho más grande por lo que el apoyo de la comunidad es bienvenido.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo al alias cda.flex a nombre de Carlos Daniel Andrade, y en caso de querer hacerlo con pañales, ropa u otro artículo, también pueden hacerlo. Los números de contacto son 2966-600301 o 2966-670265.