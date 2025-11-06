Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, los alumnos de sexto año de la modalidad Electromecánica del Colegio Industrial N°4 de Río Gallegos emprendieron viaje hacia la provincia de Entre Ríos para representar a Santa Cruz en el Desafío Eco YPF 2025, la competencia nacional de autos eléctricos de emisión cero que se realizará los días 8 y 9 de noviembre en el Autódromo de Concepción del Uruguay.

Previo a su partida desde la terminal de ómnibus, los jóvenes realizaron una prueba técnica en el autódromo local, acompañados por autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), quienes destacaron el valor educativo y formativo del proyecto.

Pruebas técnicas en el autódromo José Muñiz.

Naira Serrudo, estudiante y piloto del equipo, expresó su entusiasmo: “Vamos a participar del Desafío Eco YPF en Concepción del Uruguay, una carrera de autos eléctricos de misión cero. Estamos muy emocionados de haber logrado nuestro objetivo”, dijo diálogo con la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios.

Esta idea surge el año pasado cuando vemos que la escuela había participado hace 6 años atrás y la verdad que nos emocionamos mucho, vimos lo que eran los planos por lo que nos motivamos mutuamente con todo el equipo para poder ir”, manifestó.

Asimismo, la alumna del sexto año de la modalidad electromecánica indicó que “este proyecto en realidad está pensado para entre 10 a 12 como máximo y nosotros vamos todo el curso, somos 28 alumnos. La verdad es que no queríamos dejar a nadie porque somos un equipo muy unido y vamos a ir a competir todos”.

“Es una emoción total representar tanto al Industrial N°4 como a Santa Cruz, además soy una de las pilotos, así que estoy muy contenta por esto que logramos con mi compañero. Nosotros ya nos sentimos ganadores, ya sea cual sea el resultado, estamos felices de lo que logramos”, manifestó.

Por último, Naira Serrudo señaló: “Esto nos sirvió para poder aplicar los conocimientos de estos seis años también nos deja un lindo recuerdo como curso que es algo importante poder ir todo el curso y que no se había logrado hacer. Los felicitó a todos porque nunca bajamos los brazos”.

Desde el Consejo Provincial de Educación, remarcaron que este tipo de iniciativas fortalecen la educación técnica pública, formando jóvenes capaces de innovar, crear y representar con orgullo a Santa Cruz en escenarios nacionales.