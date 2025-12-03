Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos anunció este 2 de diciembre a los ganadores de la edición 2025 del Premio Don Alberto Raúl Segovia, que reconoce la labor periodística en la localidad. Andrea Daufí, periodista de La Opinión Austral, se llevó el reconocimiento en la categoría Gráfica, tras su nota que recupera la memoria deportiva de la región y la trayectoria del periodista y referente del automovilismo Carlos Zapico.

Tras conocerse a los ganadores, Andrea y Carlos pasaron por LU12 AM680 para contar cómo les llegó la feliz noticia y sobre la emoción que les genera el galardón.

“Me tomó por sorpresa porque estaba trabajando y mis compañeros me dijeron, ‘¿Viste esto?’ y yo pensé que hablaban de un chisme y no… eran los premios”, relató Andrea Daufí, quien destacó que este reconocimiento también es de Zapico, ya que su nota reconstruyó la vida laboral y deportiva del periodista.

El jurado valoró la profundidad de la investigación y la narrativa visual de la nota titulada “Del ruido de los motores a la pasión por el periodismo deportivo: la historia de Carlos Zapico”, publicada en La Opinión Austral, y que recupera figuras clave de la memoria cultural y deportiva de Santa Cruz.

La historia detrás del premio

El periodista deportivo recordó cómo vivió la experiencia de ser entrevistado por Daufí y no ocultó su emoción: “Realmente me emociona todo esto. Tantos años haciendo cosas… y de pronto, el día que Andreita me dijo, ‘Vamos a hacer una nota’, le pregunté: ‘¿Qué partido vamos a hacer?’. Andrea es demandante”, contó entre risas, destacando la cercanía y la dinámica natural que logró con la periodista.

Por su parte, Daufí valoró la manera de relatar de Zapico: “Lo que tiene Carlos es que me hace acordar mucho a la manera en la que yo conversaba con mi abuelo. Tiene esa facilidad para el relato y una memoria muy precisa; eso hace que la entrevista fluya naturalmente”.

Además, Andrea aseguró que dentro del periodismo lo que más la apasiona es la gráfica: “La escritura es lo que más me atrapa. La radio por el momento no me conquista. Los que más me interesa es la redacción web, porque se pueden complementar videos, fotos o hipervínculos. Estas herramientas potencian la escritura de manera significativa”.

Periodismo local, memoria y comunidad

Durante la charla, ambos coincidieron en la importancia de recuperar historias locales. “Todas las personas tienen una historia interesante para contar, incluso alguien que ves todos los días en una panadería. Hay que saber hacia dónde engancharla”, dijo Daufí.

Zapico, por su parte, remarcó la dimensión comunitaria del automovilismo: “En el autódromo todos trabajamos juntos, sin importar la posición social ni económica. Es un deporte que une y permite compartir historias, anécdotas y experiencias únicas”.

La ceremonia y el futuro

La entrega oficial del premio se realizará el 19 de diciembre, en el marco del aniversario de Río Gallegos. Andrea confesó que quiere compartir este momento con Zapico: “Quiero que él suba conmigo”.

El premio de Daufí refuerza la relevancia del periodismo gráfico y narrativo en Santa Cruz, mostrando cómo la investigación, la memoria local y la capacidad de contar historias siguen siendo pilares fundamentales del oficio.