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De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Santa Cruz registrará nevadas, lluvias y un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días.

Precipitaciones

Para el lunes 22 de junio se prevén lluvias de baja intensidad en el sudoeste santacruceño, mientras que en las zonas cordilleranas podrían presentarse episodios de aguanieve y nieve durante la tarde y la noche.

El sistema de baja presión proveniente del sudoeste, cuyo desplazamiento es monitoreado desde hace varios días, retrasó de manera progresiva su ingreso al continente. Sin embargo, si se mantienen las condiciones proyectadas por los modelos meteorológicos, llegará durante la noche del martes 23 de junio.

A medida que avance sobre el territorio provincial, podría provocar precipitaciones débiles durante las últimas horas del martes y, especialmente, en la madrugada del miércoles 24 de junio. Los sectores centro y noroeste serían los más afectados, con lluvias y nevadas de intensidad leve a moderada.

Desde el organismo indicaron que tanto la distribución como la intensidad de estos fenómenos podrían modificarse en función de la evolución del sistema en las próximas actualizaciones de los modelos numéricos.

Tendencia térmica

Según los pronósticos vigentes, continuará el descenso de las temperaturas entre este domingo 21 y el martes 23 de junio. Luego se espera una recuperación gradual hacia el 26 de junio, seguida por un nuevo período de enfriamiento durante los últimos días del mes, cuando el frío volvería a intensificarse.

Recomendaciones

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomendaron extremar las medidas de precaución al transitar y disminuir la velocidad ante la posible presencia de niebla, escarcha, hielo o nieve sobre la calzada.

También aconsejaron verificar el estado actualizado de las rutas antes de emprender un viaje, ya que las condiciones climáticas y de transitabilidad pueden cambiar en lapsos breves.

Además, recordaron que durante la temporada invernal es obligatorio portar cadenas para circular por rutas nacionales y provinciales dentro de Santa Cruz, especialmente ante condiciones meteorológicas desfavorables.