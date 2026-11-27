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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que el próximo domingo 29 de noviembre se interrumpirá el suministro eléctrico en toda la ciudad de Río Gallegos. La medida se extenderá durante siete horas, desde las 06:00 hasta las 13:00.

Según detalló la empresa provincial, el corte responde a trabajos programados que se llevarán adelante en conjunto con la transportista de energía.

Qué trabajos realizarán en el sistema eléctrico

Las tareas contemplan ensayos y mediciones en las celdas de la Estación Transformadora Río Gallegos, además de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en distintos puntos del sistema eléctrico.

Desde SPSE explicaron que, por razones operativas, no será posible abastecer de energía a la ciudad mediante la reserva fría. Esto se debe a que las intervenciones se realizarán sobre las líneas de transmisión.

El pedido de Servicios Públicos a los vecinos

Ante la interrupción programada, la empresa provincial solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias y tener en cuenta que el corte afectará a la totalidad de la capital santacruceña durante el horario informado.

El servicio eléctrico comenzará a restablecerse una vez finalizadas las tareas previstas.