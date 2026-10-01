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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este jueves 1 de octubre se realizará un corte parcial de energía eléctrica en Río Gallegos debido a tareas de mantenimiento. El servicio se verá interrumpido en distintos sectores de la ciudad durante el período que demande la ejecución de los trabajos técnicos.
Las tareas se llevarán adelante de 17 a 19 horas sobre la línea que abastece de energía al Centro Distribuidor N° 3 de Río Gallegos. El objetivo de los trabajos es realizar tareas preventivas para evitar futuros inconvenientes y garantizar el correcto funcionamiento del servicio eléctrico.
¿Qué barrios de Río Gallegos serán afectados por el corte de luz?
El corte de energía alcanzará a los siguientes sectores de la capital de Santa Cruz:
- Gaucho Rivero
- 240 Viviendas
- Santa María de Belén
- Güemes
- Lago del Desierto
- 2 de Abril
- Marina
- Madres a la Lucha
- Salida Buenos Aires
- Salida Maipú
Desde Servicios Públicos solicitaron a los vecinos de las zonas alcanzadas por el corte tomar las precauciones necesarias mientras se desarrollen las tareas de mantenimiento.
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