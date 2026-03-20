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La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este sábado 21 de marzo de 2026 se realizará un corte de luz programado en distintos sectores de la ciudad debido a tareas de mantenimiento.
La interrupción del servicio se llevará a cabo desde las 08:00 hasta las 14:00 horas. Durante ese lapso, el suministro eléctrico se verá afectado de manera parcial.
Desde SPSE explicaron que los trabajos tienen como objetivo optimizar el servicio eléctrico en la ciudad. Las tareas incluirán mantenimiento sobre la línea de 13,2 kV, reemplazo de aisladores y retensado de línea.
Estas acciones son fundamentales para mejorar la calidad y estabilidad del suministro en la zona.
Barrios afectados en Río Gallegos
El corte de luz impactará en diversos sectores de la ciudad. Los barrios y zonas alcanzadas son:
- Barrio San Benito
- Barrio Los Lolos
- Barrio Arrabales
- Barrio Consejo Agrario
- Calle Asturias y alrededores
- Calle Boris Gos
- Calle Sr. Povera
- Zonas aledañas
Recomendaciones para los vecinos
Ante este tipo de interrupciones programadas, se recomienda a los vecinos:
- Desconectar electrodomésticos sensibles
- Tomar previsiones con anticipación
- Mantenerse informados a través de los canales oficiales
Desde SPSE solicitaron comprensión a la comunidad por las molestias ocasionadas, destacando que estas tareas son necesarias para garantizar un mejor servicio a futuro.
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