Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un voraz incendio consumió gran parte de una vivienda en la intersección de Sgto.1º P.M. José Riquelme y Pionero Olegario Sierpe, en el barrio Juan Pablo II de Río Gallegos, durante la tarde de este martes. Las pérdidas materiales fueron totales, especialmente en el primer piso, donde las llamas causaron los mayores daños.

Durante la mañana del jueves, Sasha Gallardo, una de las damnificadas se contactó con La Opinión Austral para dar a conocer la emocionante noticia: “El Negro” apareció sano y salvo. En una foto se resume la felicidad de la familia que, a pesar de la tristeza por haber pérdido todo, lograron recuperar a su gatito perdido.

“El Negro” se reencontró con su familia.