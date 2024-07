Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino de Río Gallegos denunció públicamente que adolescentes apedrearon un colectivo de CityBus y rompieron uno de los vidrios de la unidad.

El hecho ocurrió en la noche del lunes, cuando el colectivo de la línea E, circulaba por Ameghino, antes de llegar al autovía 17 de Octubre.

“Afortunadamente nadie salió herido pero pudieron haberle sacado un ojo o algo peor al pasajero que estaba sentado cerca de donde tiraron la piedra”, señaló Marcelo Martínez en una publicación realizada en las redes sociales.

En las imágenes compartidas se puede ver el vidrio completamente trizado y la piedra utilizada para romperlo.

Y agregó: “Yo no alcancé a verlos pero algunos pasajeros que sí, dijeron eran adolescentes. Algunos chicos creen que es divertido tirarle piedras al colectivo pero no tienen noción del daño que podrían causar. Esto no puede seguir así”.