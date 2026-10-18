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Melany Taboada, madre de las trigemelas idénticas Venecia, Aitana y Alma, celebró este domingo 18 de octubre el Día de la Madre junto a sus pequeñas, su hija mayor Aldana y su pareja. Después de atravesar meses de preocupación por la salud de las bebés, la vecina de Río Gallegos compartió con La Opinión Austral cómo vivió la jornada familiar, marcada por la tranquilidad y el cariño.

“La pasé muy bien en casa con mis hijas y mí pareja, tranquilos gracias a Dios. Estuvimos cocinando algo en casa y las bebés durmieron”, expresó Melany en diálogo con este medio.

1 de 5 | Venecia, Aitana y Alma disfrutaron de una jornada al aire libre junto a su familia en Río Gallegos, en un Día de la Madre marcado por el cariño. 2 de 5 | Venecia, Aitana y Alma disfrutaron de una jornada al aire libre junto a su familia en Río Gallegos, en un Día de la Madre marcado por el cariño. 3 de 5 | Aldana, de 10 años, comparte el Día de la Madre junto a su mamá, Melany Taboada, y sus hermanitas, Venecia, Aitana y Alma. 4 de 5 | Carlos Andrade sostiene en brazos a una de sus hijas, durante una tarde familiar junto a Melany y las cuatro niñas en Río Gallegos. 5 de 5 | Venecia, Aitana y Alma disfrutaron de una jornada al aire libre junto a su familia en Río Gallegos, en un Día de la Madre marcado por el cariño.

En varias imágenes que envió a este medio se observa a la familia disfrutando del aire libre y del sol, durante la tarde cálida que tuvo la capital santacruceña antes de la llegada de la lluvia. Postales sencillas que reflejaron el presente de la mamá, quien hoy comparte su día a día con cuatro hijas.

Melany Taboada junto a Aldana, su hija mayor, y las pequeñas Venecia, Aitana y Alma. FOTO: VANINA JANCICH / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Una maternidad multiplicada por cuatro

La historia de Melany y Carlos Andrade tomó un rumbo inesperado el 16 de diciembre de 2025, cuando nacieron Venecia, Aitana y Alma. El embarazo de trigemelas idénticas, un fenómeno excepcional, requirió una cesárea programada a los siete meses de gestación y una derivación desde Santa Cruz hacia Buenos Aires para recibir atención especializada.

Las pequeñas nacieron con bajo peso y Alma necesitó una cirugía por una persistencia del conducto arterioso, conocido como ductus. Meses después, la familia regresó a Río Gallegos, aunque todavía aguarda una nueva derivación para que Venecia y Aitana reciban una intervención por la misma condición.

Venecia, Aitana y Alma, las trigemelas idénticas de Melany Taboada y Carlos Andrade, descansan en sus respectivas sillas mecedoras. FOTO: VANINA JANCICH / LA OPINIÓN AUSTRAL.

A los cuidados de las bebés se suma la crianza de Aldana, de 10 años. Melany reconoció que atender a las cuatro implica un desafío cotidiano, entre el trabajo, las tareas de la casa y las necesidades de cada una, pero también una fuente constante de felicidad.

“Es lindo llegar a tu casa y que estén tus hijas. Me siento más contenta, más feliz (…) Lo mejor de ser mamá es tenerlas a ellas”, había expresado en una entrevista anterior con La Opinión Austral.

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