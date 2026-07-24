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La combinación de escarcha, bajas temperaturas y el posterior deshielo volvió a generar complicaciones para la circulación en Río Gallegos durante la jornada de este viernes. Tanto automovilistas como peatones debieron extremar las precauciones ante las condiciones de calles y veredas.

En el centro de la ciudad, donde el tránsito fue más intenso durante estos días, la circulación vehicular resultó más sencilla en comparación con otros sectores. Sin embargo, las veredas presentaron un escenario desigual: algunos tramos permanecían completamente secos, mientras que otros conservaban placas de escarcha, una combinación que aumenta el riesgo de caídas para quienes caminan por la zona.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Calles con hielo: circular fue casi imposible

A pocos metros del casco céntrico, las dificultades fueron mucho mayores. Sobre calle Córdoba, a metros de la Costanera, el asfalto parecía una verdadera pista de hielo. En ese sector, conducir se volvió una tarea compleja debido a la escasa adherencia de los vehículos.

Así se encuentra la calle Córdoba de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Otro de los puntos afectados fue la Rotonda Samoré, recientemente reinaugurada como parte de la reconversión de la Autovía 17 de Octubre. Allí, además de la presencia de hielo sobre la calzada, comenzaron a observarse algunos baches y sectores donde el asfalto se desprendió.

En la Rotonda Samoré, comenzaron a observarse desprendimientos de asfalto y algunos baches. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Complicaciones en la ruta al aeropuerto

Las condiciones también afectaron a quienes debieron salir del casco urbano. Un taxista relató que durante la mañana realizó dos viajes hacia el aeropuerto y describió la ruta como “imposible” debido al hielo acumulado.

“Tuve que volantear varias veces. Tres autos despistaron juntos; por suerte no volcaron, pero quedaron en la banquina”, contó el conductor.

Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas mientras persistan las bajas temperaturas y la presencia de hielo sobre la calzada.