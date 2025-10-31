Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde riogalleguense se llenó de magia, risas y disfraces. En la redacción de La Opinión Austral, Halloween no se lee: ¡se vive! Entre telarañas, calabazas y mucha expectativa, este viernes por la tarde concluyó el concurso de disfraces organizado por nuestro diario y LU12 AM680. Decenas de pequeños —y algunos no tan pequeños— se animaron a participar y enviaron sus fotos luciendo sus mejores atuendos terroríficos, tiernos y creativos.

Los ganadores de esta edición fueron Xiomara, Uriel, Sabrina e Iara, Agustín, Andrés y Ema, quienes con sus sonrisas, maquillaje y personajes conquistaron al publico y tuvieron más “me gusta” y comentarios en las fotos publicadas en el Instagram de La Opinión Austral.

Cada uno de ellos ganó una calabaza repleta de dulces. Todos los ganadores pueden acercarse a las oficinas de este medio para retirar su premio.

¡Dulces para todos!

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Pero la fiesta no termina ahí. Desde las 14:30 hasta las 17:30, las puertas de nuestra recepción en Zapiola 35 permanecen abiertas para recibir a todos los que deseen acercarse a buscar caramelos y tomarse una foto para el recuerdo. Ya tuvimos muchas visitas: superhéroes, brujitas, fantasmas, princesas y alguna que otra criatura misteriosa recorrieron los pasillos dejando a su paso risas y emoción.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Halloween llegó a La Opinión Austral y se celebra a lo grande. ¡Todavía hay tiempo para sumarse! Los esperamos con dulces, sonrisas y el espíritu festivo que hace de esta jornada una de las más divertidas del año. 🎃👻🍬

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL