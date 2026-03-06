Autobahn, concesionaria oficial de Volkswagen en Río Gallegos, presenta una propuesta imperdible para este sábado, lunes y martes: dispone de tres carpetas con adjudicación asegurada para que los vecinos de la ciudad capital y de toda la provincia puedan acceder a su 0 kilómetro.

Débora Castro, asesora de ventas, conversó con La Opinión Austral acerca de esta iniciativa y detalló: “Vamos a reabrir tres cupos disponibles para una financiación al 100 por ciento. Si alcanzás una de estas tres carpetas, podés financiar todos los segmentos de la línea Volkswagen, desde el nuevo Tera hasta todas las versiones de Amarok”.

Asimismo, recalcó que se trata de “una gran oportunidad para acceder a una financiación del 100 por ciento, con una cuota totalmente adecuada a tu bolsillo” y mencionó que solo es necesario el DNI, puesto que “la financiación es de fábrica, sin bancos ni financieras de por medio”.

1 de 3 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 3 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 3 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Tasa 0 por ciento y suscripción 100 por ciento bonificada, totalmente gratuita”, dijo. Además, señaló: “En esta oportunidad, si tenés un usado, sea modelo 2010 en adelante, podés integrarlo como parte de pago. Estamos disponibles para todas las marcas. Obviamente, si fuiste cliente vas a tener otros beneficios y descuentos”.

Quienes estén interesados pueden acercarse a la concesionaria oficial, ubicada en Paseo de los Arrieros 1892, frente a la autovía, o comunicarse por WhatsApp al 2966-700203. Para finalizar, Débora hizo hincapié: “Esta es una gran oportunidad para sacar tu vehículo con patentamiento asegurado para este 2026”.