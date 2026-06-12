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Servicios Públicos Sociedad del Estado informó que cerca de las 13:20 se pusieron en marcha las maniobras de energización y normalización del sistema eléctrico a través del Sistema Interconectado Nacional.

Según el comunicado oficial, el proceso de restablecimiento del servicio comenzó de manera paulatina y organizada, con el objetivo de recuperar la totalidad de la demanda eléctrica en la provincia.

Suministro restablecido

La normalización se inició en Comandante Luis Piedra Buena, una de las primeras localidades en recuperar el suministro dentro del esquema de reenergización.

Desde allí, el proceso continuó de manera progresiva hacia otras ciudades alcanzadas por el Sistema Interconectado Nacional, entre ellas El Calafate y Río Turbio, donde el servicio comenzó a restablecerse de forma gradual.

Situación en Río Gallegos

En Río Gallegos, algunos sectores continúan con suministro eléctrico gracias al funcionamiento de la Reserva Fría, lo que permitió sostener parcialmente el servicio mientras avanza la recuperación general.

Sin embargo, la ciudad aún no fue incorporada completamente al Sistema Interconectado, debido a que equipos técnicos de Redes de SPSE continúan trabajando en distintos puntos afectados por las condiciones climáticas.

Daños por el temporal y tareas en curso

Desde el organismo provincial indicaron que las tareas de normalización se ven condicionadas por las inclemencias climáticas registradas en las últimas horas, que provocaron la caída de líneas y postes en distintos sectores.

Los equipos operativos permanecen desplegados en terreno realizando reparaciones y maniobras técnicas para garantizar la restitución total del servicio eléctrico en toda la provincia de Santa Cruz.