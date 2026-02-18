TENÍAN UN NIDO EN EL PATIO

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una dotación de Bomberos del Cuartel Central acudió este miércoles al mediodía a una vivienda de la Manzana 14 del barrio Jorge Newbery de Río Gallegos, tras reportarse la presencia de un nido de avispas en un sector transitado del patio.

El personal realizó la aplicación de técnicas de control mediante foco ígneo controlado para dispersar y eliminar el enjambre de forma segura.

Seguidamente, verificaron el área para asegurar que no quedaran restos de la colonia que pudieran representar un peligro posterior.

Por último, brindaron pautas al propietario para prevenir nuevas colonizaciones en la estructura de la vivienda.

Cabe recordar que en la tarde del lunes pasado, los bomberos también actuaron ante la presencia de un nido de avispas en el patio interno de una vivienda.

Tras el aviso a los bomberos, alrededor de las 15:30, personal de la División Cuartel Dos se presentó en la casa ubicada en calle Brasil al 100.

El procedimiento que se realizó en pocos minutos devolvió la tranquilidad a la zona, permitiendo que los vecinos vuelvan a utilizar el patio sin inconvenientes.