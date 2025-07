El Club Boca Río Gallegos fue sede de la Expo Moda & Tendencia Patagonia que se desarrolló durante dos días en la capital santacruceña.

El diseñador, modisto y empresario argentino Benito Fernández fue invitado especialmente al evento, donde tuvo la oportunidad de conocer emprendimientos santacruceños, de qué manera se está trabajando a nivel local y, además, brindó una charla.

“Estoy acostumbrado al frío, no me puedo quejar”. BENITO FERNÁNDEZ, DISEÑADOR

“Estoy super contento de estar acá, me da mucho placer. Hoy estuve visitando un poco la ciudad, re contento y más aún de venir a la ‘Expo’ y ver qué se está haciendo en la provincia, ver a los artesanos, a las pymes. Super feliz”, manifestó el diseñador en entrevista exclusiva con La Opinión Austral.

“¡Muerto de frío, por favor cierren la puerta del freezer!”, exclamó entre risas y agregó que “igualmente estoy acostumbrado al frío porque mi tío Benito Fernández fue gobernador de Chubut, él era de Esquel, íbamos todos los años a visitarlo. Cuando fue gobernador en los años setenta, él era peronista, iba mucho a Rawson y a Comodoro. Estoy acostumbrado al frío, no me puedo quejar“, expresó.

Apoyo al rubro

La primera edición de la Expo Moda & Tendencia Patagonia, organizada por la Secretaría de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Río Gallegos, contó con disertaciones, desfiles y estands. Respecto a la propuesta, destacó que “desde el gobierno están apoyando mucho y muy inteligentemente” y señaló la importancia de “no sólo mostrarlos en este tipo de exposiciones, sino también armando ferias y lugares físicos, donde puedan vender”.

“Muchas veces las provincias van a muchas ferias, tanto nacionales como internacionales, y cuando vas a las provincias, no encontrás a los artesanos o a las pymes porque están en lugar muy lejos u ocultos”, marcó.

Fernández, quien además es curador de la feria Puro Diseño, comentó: “Vengo luchando, con las provincias para que pongan locales en los aeropuertos, en los lugares más turísticos, dos o tres locales en cada provincia, donde se muestren los productos. Sino pasa eso, los expones a un mundo y después nadie los encuentra”.

Fast fashion

Por otra parte, el diseñador fue consultado sobre la incidencia que está teniendo el fast fashion en la industria nacional. “Va a seguir existiendo y tenemos que estar preparados a que cada vez vayan a entrar más cosas a costos muy bajos con los cuales no podemos competir. Tenemos que aprovechar la oleada con esto de las denuncias a todas las grandes marcas como Louis Vuitton, Hermès, Gucci, que estaba todo hecho en China, y era todo una farsa, no estaban hecho en Francia, eso va a transformar en la moda y el lujo va a pasar a ser lo que vamos a ver en la feria, la cosa realmente hecha a mano”, expuso.

“Tenemos un nicho para aprovechar en Argentina”. BENITO FERNÁNDEZ, DISEÑADOR

“La gente a esas marcas ya no les cree más porque era todo una mentira. Tenemos un nicho para aprovechar en Argentina a introducir las marcas en lo que va a ser el nuevo lujo, las cosas tejidas realmente a mano, que hasta tengan el cartel de quien la tejió, el telar, el crochet, las cosas de cuero hechas a mano. Me parece que eso va a pasar a ser el nuevo lujo, la gente se va a volcar a eso y no a carteras como Hermès que vendían a 35 mil dólares y que no estaban hechas en Francia”, completó.

Benito Fernández acompañado de Moira Lanesán recorriendo la Expo Moda & Tendencia Patagonia. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Otra consecuencia del fast fashion y la sobreproducción es el impacto ambiental, tema sobre el cual valoró que “se están haciendo cosas para empezar a reformar y ver problemáticas que antes no mirábamos como los residuos, la ropa en exceso que se hace, se hace cinco veces más ropa de la que se compra. Hay un montón de cosas que las estamos planteando ahora y de a poco, creo que se van a ir resolviendo”.

Benito Fernández lanzará su primer edificio Benito Residence en La Plata y espera que el segundo se ubique en Río Gallegos.

Después de su visita a Río Gallegos, la agenda del diseñador continua. “Me estoy yendo al Fashion Week de New York a hacer el desfile el 15 de septiembre. En 15 días, lanzo una línea de muebles con Fradusco y dentro de tres meses lanzo mi primer edificio Benito Residence en la ciudad de La Plata, ojalá que la segunda ciudad sea acá, me encantaría. Ya estuvimos hablando para que el segundo edificio sea acá, me encantaría. Estoy con muchos proyectos”.

El vínculo con Máxima

Por último, brindando un mensaje a los emprendedores, compartió la anécdota de cómo llegó a vestir a la reina Máxima de los Países Bajos.

Uno de los tantos vestidos diseñados por Benito Fernández para Máxima Zorreguieta.

“Cuando fue su boda, al no poder ir los padres por cuestiones políticas, fueron su hermano y su mujer, Mariana Andrés“, repasó.

La reina Máxima de los Países Bajos, vestida con diseños de Benito Fernández.

“Llamó a un diseñador y la atendieron mal por teléfono. Averiguó y le dijeron: ‘Llama a Benito Fernández’, yo estaba trabajando, atendí, no esperé que atendiera otra persona, la atendí con educación y estaba trabajando. Siempre le digo a la gente que todo el mundo se muere por ser el primero, el que abre la pasarela, el que cierra, el que es la tapa de la revista: ‘No fui la primera opción, fui la segunda opción’, pero atendí el teléfono con educación y estaba trabajando y me parece que esos son los dos pilares más importantes: la educación que tenemos que tener y darle a nuestro hijos y el trabajo, la dignidad del trabajo“.

“Lo importante no es quien vende más, quien sale primero, yo no fui la primera opción y eso me llevó después de hacer estos trajes a vestir a la reina de Holanda con más de 30 vestidos”, concluyó.