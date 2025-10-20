Your browser doesn’t support HTML5 audio
Personal de la División Cuartel N°1, dependiente del Departamento Zona I de Bomberos, dio respuesta al llamado de una vecina que informó la presencia de un gato que requería auxilio.
El felino se encontraba atrapado en la parte superior de un poste de tendido eléctrico, en inmediaciones de Zapiola y Borelli en la capital provincial.
Con el uso de una escalera, el personal logró rescatar al animal y entregarlo sano y salvo a sus dueños.
