Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal de la División Cuartel N°1, dependiente del Departamento Zona I de Bomberos, dio respuesta al llamado de una vecina que informó la presencia de un gato que requería auxilio.

El felino volvió a los brazos de su dueña.

El felino se encontraba atrapado en la parte superior de un poste de tendido eléctrico, en inmediaciones de Zapiola y Borelli en la capital provincial.

Con el uso de una escalera, el personal logró rescatar al animal y entregarlo sano y salvo a sus dueños.