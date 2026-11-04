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El grupo de mutua ayuda de la Asociación Civil Buen Día Vida de Río Gallegos será anfitrión del Encuentro Internacional de grupos de mutua ayuda “Entrelazando saberes”.

El evento tendrá lugar este sábado 7 de noviembre a partir de las 10:00 en las instalaciones del Centro Chileno y contará con la participación de los grupos de mutua ayuda de la Agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes provieniente de Punta Arenas y la Agrupación Resilencia de pacientes oncológicos de Puerto Natales. Además, llegarán desde el interior de la provincia, integrantes de los grupos de mutua ayuda Lazos del Viento de Puerto San Julian, Vida Nueva de Río Turbio y 28 de Noviembre y Lazos de Amor de El Calafate.

Al respecto, Patricia Lozano, presidenta de la Asociación Civil Buen Día Vida, contó a La Opinión Austral: “Hicimos un meet con la gente de Punta Arenas y en la charla surgió si podían venir a Río Gallegos, entonces empezamos a armar el encuentro”.

Después, al conocer la existencia de un grupo de Puerto Natales, decidieron invitarlo, y finalmente, a pesar de que era un desafío aún más grande, ampliaron la invitación a los grupos de otras localidades de Santa Cruz.

“En el encuentro, vamos a hacer un conversatorio para compartir experiencias. Nos entusiasma la idea de poder retroalimentarnos y de intercambiar las experiencias que tenemos como grupos de mutua ayuda y este camino que uno va llevando adelante”, expresó Lozano sobre las expectativas.

Durante el encuentro, la doctora Laura Castro estará a cargo de la disertación “La vida después de la muerte”, a partir de las 10:25, y la nutricionista Gisella Barragán con “Alimentarnos para cuidarnos”, sobre mitos y bienestar durante y después del cáncer, desde las 15:00, ambas charlas serán abiertas al público en general.