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La Asociación Civil Buen Día Vida fue invitada a participar del conversatorio virtual “Legislaciones y experiencias provinciales”, organizado por Unidos por el Cáncer, en el marco del ciclo de “Iniciativas para un Plan Nacional de Control de Cáncer”, que se realizará el próximo 15 de julio a las 18 horas por YouTube.

A través de sus redes sociales, la ONG local dio a conocer los detalles de la invitación, que tiene como uno de los principales objetivos visibilizar la importancia de garantizar los derechos de los pacientes oncológicos.

Según la invitación, entre los disertantes se encuentran el médico oncólogo Alfredo Capó; la referente de Buen Día Vida, Patricia Lozano; y la directora del Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento contra el Cáncer de la provincia de Buenos Aires, Matina Pifano.

Buen Día Vida nació en Río Gallegos como un grupo de ayuda mutua sin fines de lucro y, con el paso de los años, se consolidó como una de las organizaciones de referencia en la provincia para el acompañamiento de personas con enfermedades oncológicas. Su tarea comprende la contención emocional, el asesoramiento a pacientes y familiares, la promoción de hábitos de prevención y la realización de campañas de concientización, además de impulsar la conformación de grupos similares en otras localidades santacruceñas.

Patricia Lozano, referente de Buen Día Vida siendo entrevistada por La Opinión Austral. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

La entidad también tuvo una participación activa en la elaboración de la Ley 3501 junto al entonces diputado provincial y actual ministro de Salud, Claudio García, promoviendo la incorporación de derechos específicos para las personas con cáncer.

“En esta oportunidad voy a participar en representación de la Asociación Civil Buen Día Vida y también en mi rol de Líder Regional Zona Sur de Unidos por el Cáncer“, expresó Patricia Lozano a La Opinión Austral.

“Nuestra exposición estará centrada en compartir la experiencia de Santa Cruz a partir de la Ley Provincial N.º 3501 y su reglamentación, recorriendo el camino transitado para su implementación, los principales desafíos y la importancia de trabajar desde una perspectiva de derechos y de un abordaje integral de las personas con cáncer”, señaló.

Además de la experiencia legislativa, “vamos a compartir cómo la articulación entre el Estado, los equipos de salud, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad puede fortalecer el acompañamiento a pacientes y familias, generando respuestas más humanas e integrales“, afirmó.

El grupo de mutua ayuda, presente con su estandarte. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Para nosotros esta invitación representa un reconocimiento al trabajo sostenido que venimos desarrollando desde hace años“, indicó Lozano y agregó: “A lo largo de este tiempo hemos impulsado acciones de prevención y sensibilización del cáncer, grupos de mutua ayuda, talleres de confección de pelucas, gorros y turbantes, entrega de elementos de acompañamiento para pacientes, actividades comunitarias, convenios con distintas instituciones y espacios de promoción de derechos”.

También “hemos construido redes de trabajo con organismos públicos, profesionales de la salud, universidades y organizaciones de todo el país, convencidos de que el trabajo articulado es el camino para mejorar la calidad de vida de las personas que atraviesan una enfermedad oncológica”, manifestó.

Para la referente, “poder llevar la experiencia de Santa Cruz a un espacio nacional es un orgullo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Creemos que compartir las experiencias de las provincias también contribuye a la construcción de políticas públicas más inclusivas y a un futuro Plan Nacional de Control de Cáncer“.

Antes de finalizar, destacó: “Quisiera destacar que este no es un reconocimiento personal. Es el reconocimiento al trabajo colectivo de muchas personas que, durante años, han dedicado su tiempo, compromiso y solidaridad para acompañar a pacientes oncológicos y sus familias. Hoy me toca representar esa historia, pero detrás de esta invitación hay voluntarios, socios, pacientes, profesionales, instituciones y una comunidad que nunca dejó de creer que juntos podíamos construir una atención más humana e integral”.