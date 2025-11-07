Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz emitió un comunicado oficial en el que solicita la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Antonella Sabrina Condori López, una joven de 29 años que se encuentra desaparecida en la ciudad de Río Gallegos.

El caso fue reportado a la Policía de Santa Cruz, que activó los protocolos de búsqueda y difusión de datos para lograr ubicarla lo antes posible. Desde la fuerza de seguridad remarcaron la importancia de la participación comunitaria en estos casos, ya que cada aporte puede resultar clave para avanzar en la investigación.

Descripción física de la joven desaparecida

Según el informe policial, Antonella Condori López es de tez trigueña, de contextura delgada y mide aproximadamente 1,70 metros de altura. Tiene un tatuaje en la mano izquierda, sobre el dedo anular, y un lunar en el rostro, a la altura de la ceja izquierda, rasgos que podrían facilitar su identificación.

Las autoridades remarcaron que, hasta el momento, no se cuenta con datos certeros sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su desaparición. Desde el Ministerio y la Policía de Santa Cruz pidieron que cualquier persona que posea información sobre Antonella Sabrina Condori López se comunique de inmediato con la Comisaría más cercana, con la División de Investigaciones o a través de los canales oficiales de emergencia.