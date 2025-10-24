Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz pide la colaboración de la comunidad para localizar a Alexander Diego Condori Ticona, un chico de 13 años que permanece desaparecido desde hace varios días en Río Gallegos.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se retiró del Hospital Regional el 21 de octubre cerca de las 23:00. La denuncia fue radicada en la División Comisaría Primera.

El adolescente es de tez morena, cabello negro, contextura delgada y mide aproximadamente 1,60 metros. Al momento de ausentarse, vestía un buzo negro con capucha, pantalón de jean gris oscuro y zapatillas negras marca Adidas.

Cualquier información que pueda contribuir a su búsqueda debe comunicarse de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más próxima. También puede consultarse el Sistema de Registro de personas extraviadas: https://sirpex.santacruz.gob.ar/avisos/lista_avisos_publicos