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La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Jomal José Mejía, de 13 años, quien permanece desaparecido en la ciudad de Río Gallegos.

Según informaron las autoridades, fue visto por última vez este 16 de marzo, alrededor de las 19:10.

Presenta contextura delgada, tez morena, mide aproximadamente 1,73 metros, tiene cabello negro, rapado en los laterales y con trenzas en la parte superior.

Al momento de ausentarse vestía un jogging gris, una chomba negra y una campera azul con capucha. Además, llevaba una mochila de tela negra.

Cualquier dato que pueda aportar a la búsqueda debe comunicarse de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana. También se encuentra disponible el Sistema de Registro de Personas Extraviadas: https://sirpex.santacruz.gob.ar/avisos/lista_avisos_publicos