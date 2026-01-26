Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cristian Hernán Pacheco, de 44 años, quien se encuentra desaparecido en Río Gallegos.

Las autoridades precisaron que el hombre es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene pelo corto, ondulado y de color negro. Al momento de ausentarse vestía ropa de trabajo y una gorra; presenta un diente delantero partido.

Cualquier información que pueda resultar útil debe ser comunicada de inmediato a la línea de emergencias 911 o a la comisaría más cercana.