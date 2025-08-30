Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz lanzó este jueves un pedido de paradero para dar con el niño Alexander Diego Condori Ticona, de 13 años, quien se encuentra desaparecido en Río Gallegos. La solicitud se enmarca en el Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX) de la provincia, que mantiene activa la alerta hasta dar con su ubicación.

El adolescente es de tez morena, tiene cabello corto de color negro, mide aproximadamente 1,50 metros de altura y posee una contextura física delgada.

Cómo aportar información

Las autoridades solicitan la colaboración inmediata de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ser útil en la investigación.

Línea de emergencia: 911

911 Comisaría más cercana

Portal oficial de SIRPEX: sirpex.santacruz.gob.ar

Cada dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para dar con el paradero de Alexander.

Crece la preocupación por personas desaparecidas

El caso de Alexander se suma a una lista de al menos 13 personas desaparecidas en Santa Cruz, según datos oficiales del sistema SIRPEX. Entre ellas, figuran adolescentes y adultos de Río Gallegos y Caleta Olivia, con situaciones que van desde ausencias de hogares hasta desapariciones en contextos más complejos.

En la capital provincial, además del reciente pedido por Alexander, se encuentran activos los casos de Maldonado Ángeles, Bustos Lorena, Coria Melina y Rain Micaela.

Un llamado a la solidaridad ciudadana

La Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz remarcó que la colaboración de los vecinos es fundamental para resolver estos casos y garantizar la seguridad de las personas extraviadas.

La comunidad de Río Gallegos permanece en alerta, y las autoridades insisten en que la difusión y el compromiso ciudadano son herramientas esenciales para que Alexander y los demás desaparecidos puedan regresar con sus familias.