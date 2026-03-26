Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Federico Sánchez Orlando, de 70 años, quien se encuentra desaparecido en Río Gallegos.

Según precisaron las autoridades, es de contextura física delgada, tez clara, mide 1,65 metros, es calvo y tiene ojos pardos.

Al momento de ausentarse vestía una campera de abrigo color beige claro y zapatillas negras.

Cualquier información que pueda resultar útil debe ser reportada de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana.