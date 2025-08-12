Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Policía de Santa Cruz solicitó este martes la colaboración de la comunidad para encontrar a Noelia Fernanda Salinas, de 39 años, quien había desaparecido en la localidad de Río Gallegos.
Por fortuna, esta tarde las autoridades confirmaron que fue hallada en buen estado de salud.
“Agradecemos a la comunidad y a los medios de comunicación por la colaboración y difusión brindada durante el proceso de búsqueda”, expresaron en redes sociales.
