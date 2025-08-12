Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz solicitó este martes la colaboración de la comunidad para encontrar a Noelia Fernanda Salinas, de 39 años, quien había desaparecido en la localidad de Río Gallegos.

Por fortuna, esta tarde las autoridades confirmaron que fue hallada en buen estado de salud.

“ Agradecemos a la comunidad y a los medios de comunicación por la colaboración y difusión brindada durante el proceso de búsqueda”, expresaron en redes sociales.