Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una familia de Río Gallegos se encuentra en una búsqueda desesperada para dar con el paradero de José Millatureo, un hombre de 78 años que padece demencia senil y se extravió este domingo alrededor de las 17 horas.

Según relataron sus familiares, José se escapó de su hogar mientras su hermana se encontraba en el baño y, desde ese momento, no lograron localizarlo. “Casi siempre se va, pero regresa. Hoy no lo hizo”, contaron a través de las redes sociales.

Al momento de desaparecer, vestía una campera azul, jeans del mismo color, una visera negra, zapatillas verdes y llevaba una mochila violeta en la mano.

La familia ya realizó la denuncia policial y solicita la colaboración de la comunidad para encontrarlo. “Por favor, compartir esta información. Si alguien lo ve, que nos avise de inmediato”, pidieron.

En caso de contar con algún dato que pueda colaborar en la búsqueda, comunicarse al 2966-559537 o bien 2966-485253.