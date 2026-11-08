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La visita del papa León XIV a la Argentina despertó ilusión en grandes y chicos. En Río Gallegos, Camila Giovanna Luján, una niña de 10 años de la comunidad de la Iglesia San Benito, encontró una manera muy especial de acercarse al Pontífice: le escribió una carta de dos páginas con preguntas sobre su vida y su experiencia como Papa.

Este domingo por la madrugada, Camila acompañó a los integrantes de la Iglesia San Benito hasta el aeropuerto de Río Gallegos, desde donde partieron rumbo a Buenos Aires para participar de las actividades por la visita papal. Aunque ella no viajó, quiso estar presente en la despedida.

Días antes, le había entregado su carta al obispo Ignacio Medina, con la esperanza de que pudiera hacérsela llegar personalmente a León XIV.

“Le quería hacer unas preguntas y quería conocer un poco más cómo vive ser Papa”, contó Camila durante una charla con La Opinión Austral.

Entre sus inquietudes incluyó una pregunta que refleja su curiosidad: “Pregunté si de niño quería ser Papa y ese tipo de cosas”. En el escrito también le contó que forma parte de la comunidad de San Benito y que en la Argentina es muy bien recibido.

Según relató, el obispo se puso muy feliz cuando recibió la carta y le dijo que iba a intentar hacérsela llegar.

Camila Giovanna Luján, de 10 años, escribió una carta de dos páginas para el papa León XIV.

Camila no oculta su entusiasmo y ya espera novedades: “Espero una respuesta”, expresó. Mientras tanto, tiene un mensaje especial para el Pontífice: “Gracias por venir acá, que hace mucho que no venía acá a la Argentina y que es una persona muy especial”.

La niña también aseguró que seguirá cada una de las actividades de León XIV por televisión e internet. Aunque no pudo viajar a Buenos Aires, encontró en esas dos páginas una manera de ser parte de un encuentro que espera con mucha ilusión.