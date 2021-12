Camilo anunció su nueva canción con una foto de Keila, la nena que subió al escenario en Río Gallegos

Luego de su paso por el 136° Aniversario de Río Gallegos, Camilo anunció una nueva canción y lo hizo nada más y nada menos que con una foto de Keila, la nena que subió al escenario y enterneció al publico.

Este lunes, el artista colombiano anunció a través de historias de Instagram el lanzamiento de su nuevo single, pero lo que llamó la atención fue la singular imagen que utilizó. En ella se puede ver a la pequeña fan de 6 años, cantando eufórica entre la multitud en el show brindado en el predio del Boxing Club.

La nena oriunda de de la localidad de 28 de Noviembre, viajó el domingo a la capital provincial junto a su mamá y su tía -Adela y Lorenza Mendoza- con un objetivo en claro: conocer a Camilo Echeverry. Lo que no esperaba era que el cantautor la invitara a subir al escenario. No lo dudó ni un segundo, y apenas piso el escenario mayor aprovechó para abrazar a su ídolo y saludar al publico al grito de "¡Hola tribu!". “Nunca dudes de quién eres y que nadie te diga que no puedes realizar tus sueños”, le indicó el artista antes de despedirla para dar cierre a su presentación.

Keila se convirtió en una de las figuras de la noche y se ganó el aprecio del cantante colombiano que, a dos días de cantar por primera vez en Argentina, utilizó su foto para anunciar su nuevo single "Pesadilla"