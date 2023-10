Educación y solidaridad se juntan en “Caminar el barrio“, el proyecto comunitario que llevan adelante los alumnos de 5to año del Colegio Secundario N°19 “Cincuentenario de LU12” del barrio Belgrano de Río Gallegos y que consiste en juntar donaciones de zapatillas o calzado para distribuirlo a los chicos que más lo necesitan. Ya juntaron más de 60 pares y buscan a quienes entregarlos.

La iniciativa nació en el marco de la materia “Proyecto socio comunitario y solidario”, una asignatura que se dicta en el último año de la secundaria en la mayoría de las instituciones educativas de Santa Cruz y que tiene como objetivo impulsar una acción que tengan un impacto social positivo, ya sea en la sociedad educativa, en el barrio o en la ciudad.

Gabriel Pérez, el profesor de Arte que acompaña a los estudiantes, contó a LU12 AM680 que la idea de los chicos surgió a partir de una situación vivenciada por uno de sus compañeros y que activó el sentido de comunidad.

“La vida tiene vueltas, hace un tiempito atrás estaba en la sala de profesores y se me acerca a la vicerrectora Ana y me dice ‘por casualidad no calzas 41, ¿no?, porque hay un chico de un tercer año que tuvo un accidente’. Tenía una fractura expuesta y cuando lo llevaron al hospital tuvieron que cortarle el pantalón y las zapatillas”, explicó Pérez.

Ese era el único calzado que tenía, hasta no conseguir otro no podía salir de su casa y se estaba perdiendo varias clases. A penas se enteró de la situación, Gabriel -que suele hacer campañas solidarias- publicó el caso en sus redes sociales y automáticamente apareció gente dispuesta a ayudar. En total, juntaron ocho pares -dos nuevos donados por la tienda de indumentaria Calavera no Chilla.

Esta historia se hizo eco dentro de la institución y motivó a los alumnos a comenzar el proyecto. “Esta es una sociedad chica, los chicos se conocen entre todos, entre alumnos de muchas escuelas, y una de las carencias materiales que más hace falta es el calzado. Hoy un par de zapatillas barato te sale 30 mil pesos, ya no hay financiación, ni cuotas. Hay familias que son muy numerosas en Río Gallegos y para las que acceder a una necesidad tan básica se vuelve difícil”.

Un nexo entre la comunidad

Al momento de gestionar la idea, se propusieron que este no sea un proyecto que vaya del papel al aula y que se termine con una nota sino poder realmente generar un vínculo con la sociedad. En un mundo marcado por las redes sociales y con jóvenes a la cabeza, viralizar la solidaridad era el camino lógico.

A comienzos de septiembre comenzaron a subir historias al Instagram de la institución y enseguida la gente empezó a compartir la iniciativa. La repercusión fue tal que en menos de un mes lograron juntar 60 pares de zapatillas.

La idea es repartir lo juntado entre los alumnos del colegio que más lo necesiten y el resto se repartirá a comedores, escuelas o familias de barrios periféricos de la ciudad. “Ahora estamos buscando a quienes donar”, señaló el profesor a La Opinión Austral.

Cómo ayudar

Claro que el proyecto no concluye aquí y el colegio siguen recibiendo donaciones. Quienes deseen colaborar pueden acercarse hasta el edificio ubicado en Alvear y Los Pozos del barrio Belgrano desde las 7:30 hasta las 13:00 o se pueden contactar con Gabriel Pérez al número 2966- 15630876 para coordinar la entrega.

Además, el próximo viernes 6 de octubre de 9 a 18 hs se realizará en el gimnasio de Dr. Julio Ladvocat una muestra conjunta con secundarios de toda la ciudad, donde se podrán ver los distintos proyectos solidarios realizados por los alumnos.

“Yo siempre le digo a los chicos que nosotros somos un nexo entre la gente que quiere aportar un grano de arena y quienes lo están necesitando con urgencia”, destaca Gabriel que anima a día a día a sus alumnos a hacer funcionar el motor de cadenas que impulsan la solidaridad.